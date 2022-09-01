Більшість маріупольців не збираються брати участь у так званому "референдумі" - розвідка

16:52 25 серпня Київ, Україна

Більшість мешканців тимчасово окупованого Маріуполя не мають наміру брати участь у так званому референдумі, який планує організувати росія. Крім того, рішення про "референдум" і дату його проведення ще остаточно не прийнято.



Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У тимчасово окупованому Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів (переважно складаються з 2-3 жінок) продовжують здійснювати перепис населення у всіх районах окупованого Маріуполя. Мета такого "перепису" - встановити реальну кількість людей, які залишились у місті", - зазначає розвідка.

Ці люди відвідують усі квартири та приватні будинки. Під час перепису вимагають надати особисті документи з пропискою. Також з'ясовують місцезнаходження найближчих родичів, щоб забезпечити їх світлом та газом.



Однак, як зазначає ГУР, у неофіційних розмовах "переписувачі" визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання, чи братиме участь у цьому заході.



За їхніми оцінками, лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати".



Примітно, що більшість громадян, які залишилися у місті, – це люди 45-70 років. За словами самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до росії, так і до представників окупаційних адміністрацій.



Також переписувачі повідомили, що хоча перепис населення та потенційних виборців досі триває, рішення щодо самого референдуму та дати його проведення у кремлі досі остаточно не визначено. Розвідка зазначає, що таке "голосування" навряд чи відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня. Навпаки, зараз окупанти намагаються не порушувати тему "референдуму" в Маріуполі.

"В цей час окупаційна влада концентрується на піар-акціях з пропаганди результатів роботи із забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду". Проте з 1 вересня окупанти припинять видавати вцілілим жителям Маріуполя так звану "гуманітарну допомогу" - дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які дозволяли людям хоч якось подолати голод та злидні", - повідомляє ГУР.

За даними розвідки, як одну із причин зменшення "допомоги" окупанти вказують низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.