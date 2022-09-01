Більшість маріупольців не збираються брати участь у так званому "референдумі" - розвідка

Більшість мешканців тимчасово окупованого Маріуполя не мають наміру брати участь у так званому референдумі, який планує організувати росія. Крім того, рішення про "референдум" і дату його проведення ще остаточно не прийнято.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Ці люди відвідують усі квартири та приватні будинки. Під час перепису вимагають надати особисті документи з пропискою. Також з'ясовують місцезнаходження найближчих родичів, щоб забезпечити їх світлом та газом.
Однак, як зазначає ГУР, у неофіційних розмовах "переписувачі" визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання, чи братиме участь у цьому заході.
За їхніми оцінками, лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати".
Примітно, що більшість громадян, які залишилися у місті, – це люди 45-70 років. За словами самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до росії, так і до представників окупаційних адміністрацій.
Також переписувачі повідомили, що хоча перепис населення та потенційних виборців досі триває, рішення щодо самого референдуму та дати його проведення у кремлі досі остаточно не визначено. Розвідка зазначає, що таке "голосування" навряд чи відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня. Навпаки, зараз окупанти намагаються не порушувати тему "референдуму" в Маріуполі.
За даними розвідки, як одну із причин зменшення "допомоги" окупанти вказують низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться телефонна розмова Зеленського з Байденом. Вашингтон має інформацію про підготовку росією "фіктивних референдумів" в окупованих регіонах України.
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