Більше не "в.о": Рада призначила Шкарлета міністром освіти

09:57 18 грудня Київ, Україна

За кандидатуру Сергія Шкарлета на пост міністра освіти України проголосувало 226 народних депутатів, до цього він обіймав таку ж посаду, але в ролі виконувача обов'язків.

Відповідне рішення прийняла Верховна Рада на засіданні 17 грудня.

Проти призначення Шкарлета міністром виступала низка університетів країни, серед яких Києво-Могилянська академія та Чернігівський технологічний університет.



У наукових публікаціях Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти знаходило плагіат. А ресурс "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив плагіат і в докторській дисертації.



Шкарлет заявляв про те, що в його роботах немає плагіату: "Заявляю, що ніякого плагіату в моїх роботах немає. А є вирвані з контексту фрази".



Також серед противників призначення Шкарлета міністром була його участь в Партії регіонів. Новопризначений міністр відповідав, що він працював при всіх президентах і міністрах заради розвитку економіки і країни.



Влітку народні депутати відмовлялися його призначати, тоді його зробили заступником міністра і відразу ж виконавцем обов'язків міністра.

Відразу після призначення Шкарлет хотів покинути зал засідань, але спікер ВР Разумков наполіг, щоб він залишився.