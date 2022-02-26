Велика сімка вимагає звільнення Протасевича і загрожує Лукашенку новими санкціями

Країни "Великої сімки" звернулися із закликом до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) врегулювати ситуацію, що склалася в Білорусі.
Про це йдеться в заяві G7, яка опублікована на сайті британського уряду.
Як відзначили в G7, дії білоруського режиму поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу рейсу Ryanair, а також були серйозним нападом на правила, які регулюють цивільну авіацію.
"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново вирішити цю проблему для дотримання правил і стандартів ІКАО", - йдеться в заяві.
Вчинок режиму Лукашенка, як кажуть країни G7, також є серйозною атакою на свободу ЗМІ, тому "Велика сімка" вимагає негайного звільнення Протасевича і Сопеги.
"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново вирішити цю проблему для дотримання правил і стандартів ІКАО", - йдеться в заяві.
Вчинок режиму Лукашенка, як кажуть країни G7, також є серйозною атакою на свободу ЗМІ, тому "Велика сімка" вимагає негайного звільнення Протасевича і Сопеги.
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