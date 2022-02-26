Велика сімка вимагає звільнення Протасевича і загрожує Лукашенку новими санкціями

17:24 27 травень Київ, Україна

Країни "Великої сімки" звернулися із закликом до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) врегулювати ситуацію, що склалася в Білорусі.

Про це йдеться в заяві G7, яка опублікована на сайті британського уряду.

"Найрішучішим чином засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сопеги після примусової посадки рейсу FR4978 в Мінську 23 травня", - заявили в G7.

Як відзначили в G7, дії білоруського режиму поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу рейсу Ryanair, а також були серйозним нападом на правила, які регулюють цивільну авіацію.



"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново вирішити цю проблему для дотримання правил і стандартів ІКАО", - йдеться в заяві.



Вчинок режиму Лукашенка, як кажуть країни G7, також є серйозною атакою на свободу ЗМІ, тому "Велика сімка" вимагає негайного звільнення Протасевича і Сопеги.