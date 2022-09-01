Більшість військового командування росії поїхала з Херсона - облрада

08:29 15 серпня Київ, Україна

Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсонщини.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні у орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який задовольняв би їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, яке розташоване саме біля Херсона", - зазначив він.

Він підтвердив, що усі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.

"Мабуть, це і стало основною причиною того, що військове командування справді покинуло Херсон. Більшість із них уже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", – зазначив Соболевський.

Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.



Соболевський вважає, що зараз російські війська мають дуже поганий моральний стан, бо всі їхні плани з приводу Херсонщини провалилися.