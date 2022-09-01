Більшість військового командування росії поїхала з Херсона - облрада

Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсонщини.
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.
Він підтвердив, що усі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.
Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.
Соболевський вважає, що зараз російські війська мають дуже поганий моральний стан, бо всі їхні плани з приводу Херсонщини провалилися.
Соболевський вважає, що зараз російські війська мають дуже поганий моральний стан, бо всі їхні плани з приводу Херсонщини провалилися.
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