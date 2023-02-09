Більшість втрат під час війни викликана артилерією - Генштаб

14:46 09 лютого Київ, Україна





Про це на брифінгу в Military Media Center заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Артилерія залишається найбільш руйнівною зброєю у світі, понад 60% втрат під час війни спричинені застосуванням цього озброєння.Про це на брифінгу в Military Media Center заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик.

"З кожним століттям існування людства артилерія впевнено виборювала статус найбільш руйнівної зброї. Війна, як форма протистояння, перетворилася на війну артилерій", - сказав він.

Для прикладу Рудик зазначив, що за півтора року облоги Сараєво артилерією було повністю знищено 35 тисяч будівель, а північнокорейська артилерія за годину стрілянини може вбити та поранити 200 тисяч людей.



Представник Генерального штабу зазначив, що всупереч численним прогнозам щодо домінування повітряної складової у конфліктах майбутнього, артилерія продовжує залишатися якщо не вирішальним, то основним фактором у веденні бойових дій.