Болгарія підтримала вступ України в НАТО після війни

13:37 05 липня Київ, Україна

Комітет із зовнішньої політики парламенту Болгарії ухвалив проєкт декларації, поданий низкою партій, в якій виражається підтримка вступу України до Північноатлантичного альянсу після завершення війни з росією.



Про це повідомляє BNT.



"Це знак для України, що коли запанує мир, Україна зможе розраховувати на підтримку Болгарії у її прагненні мати можливість вступити в "Це знак для України, що коли запанує мир, Україна зможе розраховувати на підтримку Болгарії у її прагненні мати можливість вступити в НАТО та спільно забезпечити нашу безпеку", - заявив співавтор документа, голова партії "Так, Болгарія!" Христо Іванов.



Катерина Захарієва з партії GERB-SDS зазначила, що Болгарія має підтримувати політику розширення НАТО, не переймаючись тим, що Альянс своїми діями викличе негативну реакцію у третіх країн.



"Те, що деякі наші партнери по НАТО утрималися від того, щоб розгнівати росію - з 2008 року було прийнято першу декларацію щодо України та Грузії, - нагадаю, призвело до того, що Україна зазнала жорстокого нападу з боку росії", - підкреслила вона.



Даніель Лорер із партії PP-DB наголосив, що безпека України – це безпека Європи.



"Це – основа інтересів Болгарії", - зазначив він.



У той самий час партія "Відродження" не підтримала декларацію, оскільки, на їхню думку, це призвело до ускладнення дипломатичних відносин Болгарії з рф.



"Це ризикує ще більше погіршити і без того вкрай зіпсовані відносини з росією. Не знаю – можливо, це і є ваша мета. Можливо, ви хочете, щоб ми розірвали дипломатичні відносини з росією", – прокоментував ухвалення документа голова партії Ангел Георгієв.