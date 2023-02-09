Болгарія може ветувати "ядерні" санкції проти Росії

Болгарія не підтримує санкції проти атомної енергетики і готова ветувати рішення Євросоюзу, зокрема проти компанії "Росатом", оскільки вони, нібито, безпосередньо вплинуть на атомну енергетику країни.
Про це заявив президент Румен Радєв, який представляє Болгарію на самітах ЄС, поки країна не має уряду, повідомляє Euractiv.
Про це заявив президент Румен Радєв, який представляє Болгарію на самітах ЄС, поки країна не має уряду, повідомляє Euractiv.
На запитання, чи Болгарія накладе вето на санкції в галузі ядерної енергетики, він відповів ствердно.
Президент Володимир Зеленський 5 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Йдеться про російський "Росатом" та інші компанії.
Крім "Росатому" до списку санкцій, зокрема, увійшли акціонерне товариство "Атомний енергопромисловий комплекс", акціонерне товариство "Русатом автоматизовані системи управління", товариство з обмеженою відповідальністю "НДІАР-Генерація".
Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону користування радіочастотним ресурсом України тощо.
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