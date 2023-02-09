Болгарія може ветувати "ядерні" санкції проти Росії

19:12 09 лютого Київ, Україна





Про це заявив президент Румен Радєв, який представляє Болгарію на самітах ЄС, поки країна не має уряду, повідомляє Euractiv. Болгарія не підтримує санкції проти атомної енергетики і готова ветувати рішення Євросоюзу, зокрема проти компанії "Росатом" , оскільки вони, нібито, безпосередньо вплинуть на атомну енергетику країни.Про це заявив президент Румен Радєв, який представляє Болгарію на самітах ЄС, поки країна не має уряду, повідомляє Euractiv.

"Болгарія не може погодитися з санкціями щодо атомної енергетики, тому що вони безпосередньо вплинуть на нашу атомну енергетику. Це неприпустимо. Ми розглядаємо всі можливі сфери, де можливі (далі санкції, — ред.). Але там, де на карту поставлено інтереси, як в атомній енергетиці, ми дуже уважно стежимо за цими питаннями", - заявив він.

На запитання, чи Болгарія накладе вето на санкції в галузі ядерної енергетики, він відповів ствердно.

"Якщо необхідно, ми накладемо наше вето, так", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський 5 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Йдеться про російський "Росатом" та інші компанії.



Крім "Росатому" до списку санкцій, зокрема, увійшли акціонерне товариство "Атомний енергопромисловий комплекс", акціонерне товариство "Русатом автоматизовані системи управління", товариство з обмеженою відповідальністю "НДІАР-Генерація".



Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону користування радіочастотним ресурсом України тощо.