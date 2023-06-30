Болгарія готується передати Україні військову допомогу

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що країна планує найближчим часом надіслати Україні військову допомогу, повідомляє болгарська національна телекомпанія.
Тагарьов не зміг сказати, коли перші партії будуть на українській території, але зазначив, що Київ отримає найнеобхідніше.
Тагарьов не зміг сказати, коли перші партії будуть на українській території, але зазначив, що Київ отримає найнеобхідніше.
Тагарьов також зазначив, що Болгарія підтримає членство України в НАТО після закінчення війни.
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