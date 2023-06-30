Болгарія готується передати Україні військову допомогу

19:45 30 червня Київ, Україна

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що країна планує найближчим часом надіслати Україні військову допомогу, повідомляє болгарська національна телекомпанія.



Тагарьов не зміг сказати, коли перші партії будуть на українській території, але зазначив, що Київ отримає найнеобхідніше.

"Це у процесі реалізації. Це ціла операція. Я сподіваюся, що кілька місяців. Допомога, яка надається Україні, призначена не лише для її невідкладних потреб, а й для того, щоб у довгостроковій перспективі вона досягла дуже високого рівня оперативної сумісності з НАТО», – сказав він.

Тагарьов також зазначив, що Болгарія підтримає членство України в НАТО після закінчення війни.