Болгарія активно готує наступний пакет допомоги Україні

12:32 04 липня Київ, Україна

Болгарія активно готується до надання наступного пакета військової допомоги Україні, хоча точні терміни його надання поки що невідомі.



Про це заявив Тодор Тагарьов, новий міністр оборони Болгарії, під час інтерв'ю. Він підтвердив, що процес формування наступного пакета допомоги вже розпочався.

"Ми вже знаходимося на етапі запуску процесу. Звичайно, сама передача вимагатиме певного часу. При цьому ми враховуємо пріоритети, які висуває Україна, і зосереджуємося на передачі необхідних ресурсів насамперед. Гнучкість з нашого боку є ключовим фактором, і ми готові до цього", - наголосив Тагарьов.



Він також додав, що не може розкрити подробиці пакету допомоги.

"Як уже згадувалося, цей пакет є конфіденційним. Можу лише сказати, що він містить боєприпаси, а також військову техніку", - наголосив міністр оборони.

Тагарьов нагадав, що Болгарія наразі має можливість надавати Україні військово-технічну допомогу без необхідності повторного розгляду парламентом. Це спростило та прискорило процедуру надання допомоги.