Болгарія активно готує наступний пакет допомоги Україні

Болгарія активно готується до надання наступного пакета військової допомоги Україні, хоча точні терміни його надання поки що невідомі.
Про це заявив Тодор Тагарьов, новий міністр оборони Болгарії, під час інтерв'ю. Він підтвердив, що процес формування наступного пакета допомоги вже розпочався.
Про це заявив Тодор Тагарьов, новий міністр оборони Болгарії, під час інтерв'ю. Він підтвердив, що процес формування наступного пакета допомоги вже розпочався.
Він також додав, що не може розкрити подробиці пакету допомоги.
Тагарьов нагадав, що Болгарія наразі має можливість надавати Україні військово-технічну допомогу без необхідності повторного розгляду парламентом. Це спростило та прискорило процедуру надання допомоги.
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