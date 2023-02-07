Понад вісім тисяч добровольців подали заявки до Гвардії наступу

У Гвардію наступу вже записалося понад вісім тисяч добровольців. Про це повідомив виконавець обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що всі добровольці проходитимуть співбесіду та перевірки.
Він зазначив, що всі добровольці проходитимуть співбесіду та перевірки.
За його словами, набір не буде постійним, він триватиме 60 днів.
За словами глави МВС, якщо доброволець обирає розвідку - його випробовують, якщо мінометний підрозділ - він навчатиметься стріляти з міномета.
Клименко зазначив, що Гвардія наступу буде орієнтована на звільнення території: "Ми працюватимемо на наступ. Поки ЗСУ обороняють кордони, ми готуємось до звільнення наших територій".
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