Понад вісім тисяч добровольців подали заявки до Гвардії наступу

07:57 07 лютого Київ, Україна





Він зазначив, що всі добровольці проходитимуть співбесіду та перевірки. У Гвардію наступу вже записалося понад вісім тисяч добровольців. Про це повідомив виконавець обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.Він зазначив, що всі добровольці проходитимуть співбесіду та перевірки.

"Найбільше добровольців записалося до Національної гвардії, але там і більше бригад. У Нацгвардії шість бригад, у Нацполіції - одна і поки що одна - у Держприкордонслужбі", - розповів Клименко.



За його словами, набір не буде постійним, він триватиме 60 днів.

"Ми з кожним добровольцем проводимо співбесіду, військово-лікарську комісію, перевіряємо його фізичні та ментальні здібності та проводимо спеціальні перевірки. Бо ті особи, які йдуть на службу, не можуть мати судимостей", - повідомив Клименко.



За словами глави МВС, якщо доброволець обирає розвідку - його випробовують, якщо мінометний підрозділ - він навчатиметься стріляти з міномета.



Клименко зазначив, що Гвардія наступу буде орієнтована на звільнення території: "Ми працюватимемо на наступ. Поки ЗСУ обороняють кордони, ми готуємось до звільнення наших територій".