Більше тисячі українців змінили адресу голосування

17:54 23 липень Київ, Україна

Українці активно користуються новим Виборчим кодексом, за даними ЦВК, понад тисячу громадян України змінили виборчу адресу.



Про це повідомив член ЦВК Андрій Гевко в ході круглого столу "Місцеві вибори 2020: нова система, нова територіальна основа", який проходив на базі "Українського кризового медіа-центру" в Києві в четвер, 23 липня.

"Що стосується інноваційних технологій, яке можна застосовувати у виборчому процесі - це, насправді, потрібно робити, навіть з точки зору того самого підрахунку голосів на виборчих дільницях, з точки зору реєстрації кандидатів, інших виборчих процесів, які необхідно автоматизувати", - сказав Гевко.

Він зазначив, що зміна виборчої адреси для ВПО (внутрішньо переміщених осіб, - ред.) - це інноваційні технології. Зараз при наявності електронного підпису людина може не виходячи з дому, прикріпивши свої документи, які автоматично підтягують дані з реєстрів, зможе зробити це зміна адреси. Не потрібно витрачати час, стояти в чергах, а в умовах пандемії - це однозначно плюс.



Також Гевко уточнив, що змінити свою виборчу адресу люди зможуть до 10 вересня, а за станом на сьогоднішній ранок такою можливістю скористалося понад тисячу осіб. З них близько 60% скористалися цим за допомогою комп'ютера через Інтернет.



Член ЦВК запевнив, що ніякі махінації провести не вийде, оскільки Центрвиборчком відстежує всі процеси зміни виборчої адреси і буде відразу ж повідомляти про потенційно небезпечних для процесу виборів ситуаціях.