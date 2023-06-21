Більше сотні людей вважаються зниклими безвісти після підриву Каховської ГЕС

Після підриву Каховської ГЕС 109 людей вважаються зниклими безвісти. На цей момент вдалося встановити місцезнаходження 202 мешканців, яких заздалегідь вважали зниклими.
Цю інформацію учора увечері повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції.
Цю інформацію учора увечері повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції.
Зазначається, що гаряча лінія Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин отримала 311 звернень. Йдеться про людей, з якими зник зв'язок після підриву Каховської ГЕС.
Представники Міністерства реінтеграції наголосили, що близько 90% звернень, що надходять на гарячу лінію, пов'язані зі зниклими людьми з тимчасово окупованих територій Херсонської області.
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