Більше сотні людей вважаються зниклими безвісти після підриву Каховської ГЕС

10:16 21 червня Київ, Україна

Після підриву Каховської ГЕС 109 людей вважаються зниклими безвісти. На цей момент вдалося встановити місцезнаходження 202 мешканців, яких заздалегідь вважали зниклими.



Цю інформацію учора увечері повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції.

"На сьогодні ми змогли встановити місцезнаходження 202 мешканців із Херсонщини. Проте, 109 людей, як і раніше, вважаються зниклими безвісти внаслідок підриву дамби. Їхні справи передані до Національної поліції для проведення оперативних пошукових заходів та слідчих дій", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що гаряча лінія Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин отримала 311 звернень. Йдеться про людей, з якими зник зв'язок після підриву Каховської ГЕС.



Представники Міністерства реінтеграції наголосили, що близько 90% звернень, що надходять на гарячу лінію, пов'язані зі зниклими людьми з тимчасово окупованих територій Херсонської області.