Понад 700 українських дітей перебувають у білорусі - Білоруський Червоний Хрест

12:44 21 червня Київ, Україна

Білоруський Червоний Хрест офіційно оголосив про перебування понад 700 українських дітей на території країни.



Генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов підтвердив цю інформацію.

"Цього року ми вирішили розширити нашу діяльність, не обмежуючись лікуванням дітей у санаторіях, а надавши фінансову підтримку сім'ям, які приймають у себе українських дітей. Сума допомоги становить 600 білоруських рублів, і понад 700 дітей отримають цю підтримку", - зазначив Шевцов.



За його словами, з 2017 до 2019 року Міжнародним Комітетом Червоного Хреста було "оздоровлено" в середньому близько 30 українських дітей щорічно. У 2020 році вдалося надати допомогу близько 50 дітям. Минулого року білорусь прийняла 87 дітей із України, поділився Шевцов.