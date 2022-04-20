Понад 500 тисяч українців, з яких 121 тисяча – діти, примусово вивезені до Росії

12:03 20 квітня Київ, Україна

Понад 500 тисяч українців, з яких 121 тисяча – діти, окупанти примусово вивезли на територію Росії із тимчасово захоплених територій України.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця:



Не менше 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах на лінії Мангуш – Микільське – Ялта та близько 5–7 тис. – у Безіменному Донецькій області.



Громадян України відправляють у депресивні регіони Росії, зокрема у північні області та на острів Сахалін. При цьому видають документи, що забороняють залишати російські регіони протягом двох років.



Російські загарбники продовжують насильно переселяти українців із тимчасово захоплених територій до себе, як це колись робила нацистська Німеччина.