Понад 300 дипломатів росії стали персонами нон грата у країнах Європи

Звістки про звірячі злочини російських загарбників в Україні різко посилили протести проти росії у всіх країнах Європи. Масово протестує населення цих країн. Свій протест висловлюють державні структури та відомства країн. Станом на вечір середи, 6 квітня, 18 країн оголосили про висилку сотень російських дипломатів. Такі дані оприлюднив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками 42 дня війни на дипломатичному фронті.
При цьому глава МЗС зазначив, що дипломатичні битви продовжуються: битви за повне нафтове, газове та вугільне ембарго, за закриття світових портів для всіх російських кораблів та товарів, за відключення всіх російських банків від SWIFT.
Додамо, напередодні ввечері стало відомо, що Хорватія також висилає частину дипломатичної місії росії у Загребі у відповідь на те, що відбувається в Україні.
Як повідомлялося, Європейський Союз оголосив про підготовлений п'ятий пакет санкцій проти рф у відповідь на її війну проти України, а також розширив списки осіб, щодо яких застосовуються санкції.
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