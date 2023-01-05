Понад 300 тисяч військових: у ЄС назвали втрати рф у війні

У листопаді 2022 року у війні проти України росія втратила 60% танків та 250 тисяч військових. Про це під час виступу 16 листопада перед депутатами Національної асамблеї Франції заявив командувач Військовою місією ЄС адмірал Ерве Блежан, стенограму його виступу було опубліковано 4 січня.
Блежан також заявив, що росія втратила 60 відсотків свого танкового арсеналу, 40 відсотків бронетранспортерів та 20 відсотків артилерії, а також 70 відсотків свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей.
За словами Блежана, важко оцінити, що росія отримує від КНДР. При цьому вже достеменно відомо, що Іран допомагає агресору дронами, а зараз ще й ведуться переговори щодо постачання балістичних ракет.
За словами Блежана, втрати з українського боку оцінити важче, і в ЄС вважають, що вони нижчі за російські, "але все одно значні".
За даними Генштабу, на ранок 4 січня загальні бойові втрати росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 108 910 військовослужбовців.
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