Понад 300 тисяч військових: у ЄС назвали втрати рф у війні

07:39 05 січня Київ, Україна

У листопаді 2022 року у війні проти України росія втратила 60% танків та 250 тисяч військових. Про це під час виступу 16 листопада перед депутатами Національної асамблеї Франції заявив командувач Військовою місією ЄС адмірал Ерве Блежан, стенограму його виступу було опубліковано 4 січня.

"За нашими достовірними оцінками, щонайменше 60 тисяч російських військових було вбито і втричі більше поранено, що означає, що близько 250 тисяч російських військових зараз не здатні до ведення бою", - сказав він.

Блежан також заявив, що росія втратила 60 відсотків свого танкового арсеналу, 40 відсотків бронетранспортерів та 20 відсотків артилерії, а також 70 відсотків свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей.

"Тому зараз вона використовує зенітні ракети для ураження наземних цілей з відповідними проблемами з точністю та розраховує на постачання обладнання з Ірану або Північної Кореї", - сказав командувач Військової місії ЄС.

За словами Блежана, важко оцінити, що росія отримує від КНДР. При цьому вже достеменно відомо, що Іран допомагає агресору дронами, а зараз ще й ведуться переговори щодо постачання балістичних ракет.



За словами Блежана, втрати з українського боку оцінити важче, і в ЄС вважають, що вони нижчі за російські, "але все одно значні".



За даними Генштабу, на ранок 4 січня загальні бойові втрати росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 108 910 військовослужбовців.