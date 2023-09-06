Понад 20 тисяч українських військових пройшли підготовку на полігонах Британії

"Українським військовим видають усе, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті. Це не лише форма та взуття для літа та зими, бронежилети та шоломи, а й тактичні окуляри та рукавички, аптечки, спальники та каремати, а також зручні та міцні рюкзаки та сумки, щоб усе це перевозити”, - йдеться у повідомленні.