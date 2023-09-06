Понад 20 тисяч українських військових пройшли підготовку на полігонах Британії
14:40 30 серпня Київ, Україна
Понад 20 тисяч українських військових пройшли підготовку на полігонах Великобританії, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, перед навчаннями кожен із бійців отримав усю необхідну амуніцію та речове забезпечення.
"Українським військовим видають усе, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті. Це не лише форма та взуття для літа та зими, бронежилети та шоломи, а й тактичні окуляри та рукавички, аптечки, спальники та каремати, а також зручні та міцні рюкзаки та сумки, щоб усе це перевозити”, - йдеться у повідомленні.
Як пояснили у Генштабі, всі речі українські військові отримали у рамках багатонаціональної тренувальної операції "Інтерфлекс".
“Таким чином Великобританія здійснює дієву та вагому підтримку України у її боротьбі проти неспровокованого вторгнення російських окупантів. І зараз підтримка вже перевищила суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів", - йдеться у повідомленні.
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