Понад 2 248 чоловіків поїхали з України через систему "Шлях" та не повернулися - журналісти

12:54 15 вересня Київ, Україна

Понад 2 248 чоловіків залишили Україну за дозволами від Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА) через систему "Шлях" для далекобійників і не повернулися, вони були ідентифіковані журналістами. Це також призвело до виявлення 372 організацій, пов'язаних із їхнім нелегальним переправленням.



Інформацію про це надало видання NGL.media.



Протягом кількох місяців журналісти проводили розслідування використання системи "Шлях" і виявили сотні громадських організацій та благодійних фондів, які стосуються чоловіків призовного віку, що тікають із країни. Крім того, журналісти ідентифікували 2248 чоловіків, які отримали дозволи від ЛОВА на тимчасовий виїзд, але не повернулися.



Згідно з NGL.media, вартість подібної "послуги" на "чорному" ринку оцінюється в 3000-5000 доларів з особи, що означає десятки мільйонів доларів у сумі.



Видання зазначило, що не опублікувало імена ухилянтів, але зосередилося на дослідженні громадських та благодійних організацій, які сприяли їм, представляючи відповідні клопотання у ЛОВА. Загалом було виявлено 372 такі організації.

"Рекордсменами" стали дві організації, що діють за однією адресою у місті Миколаїв Львівської області – місцевий осередок всенаціонального товариства "Просвіта" та ГО "Театр Хліб".



Журналісти наголосили, що частина втікачів могли діяти самовільно, без участі керівництва організацій. Проте наголошується, що наполегливе уникнення роз'яснень з їхнього боку викликає питання та має на увазі наявність прихованих мотивів у керівництва цих організацій.