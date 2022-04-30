Понад 23 тисячі російських вояк вже не повернуться додому. Дані Генштабу

12:17 30 квітня Київ, Україна

Сьогодні, 30 квітня, Генштаб ЗСУ опублікував нові дані про втрати армії загарбників. З початку повномасштабної війни Росія втратила близько 23 200 своїх військових. Також було знищено 1008 танків та 190 літаків окупантів.. Втрати особового складу армії РФ випереджають втрати техніки, оскільки техніки залишилося мало, а солдатів по-жуковськи не шкодують.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.04 орієнтовно складають:

особового складу - близько 23 200 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1008 (+22) од.,

бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од.,

артилерійських систем – 436 (+1) од.,

РСЗВ - 151 (+0) од.,

засоби ППО – 77 (+4) од.,

літаків -190 (+1) од.,

вертольотів – 155 (+0) од.,

автомобільної техніки – 1701 (+6) од.,

кораблі/катери - 8 (+0) од.,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4).

спеціальна техніка – 32 (+1).

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Як зазначили в Генштабі, найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку, дані уточнюються.

Раніше в Генштабі повідомляли, що минулої доби ЗСУ на Донбасі відбили 14 атак ворога.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що РФ збилася з графіка наступу на кілька днів.