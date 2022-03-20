Бійці Нацгвардії розбили ворога під Рубіжним
09:02 19 березня Київ, Україна
На Луганщині українські нацгвардійці зупинили наступ російських окупантів на місто Рубіжне. Ворог втратив два десятки військовослужбовців і був змушений відступити.
Про це повідомив керівник Луганської ОВ Сергій Гайдай.
"Рубіжне та Попасна – українські. Під обстрілами усі міста області. Четверо загиблих та 10 поранених. Пошкоджено понад 50 будівель. Бої за Рубіжне та Попасну продовжуються. Нацгвардійці зупинили наступ путінських убивць з боку тимчасово окупованої Старої Краснянки на українське Рубіжне. Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити. Війська ворога супроводжували свої наступальні дії сорокахвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії", - написав Гайдай.
Зараз у місті, коли немає обстрілів з боку окупантів, триває евакуація цивільного населення.. У населеному пункті відсутні світло, вода, газ, опалення та мобільний зв'язок. Величезні проблеми із підвезенням гуманітарної допомоги.
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