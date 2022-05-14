Бійці Азова повідомляють про масштабні втрати противника

10:52 14 травня Київ, Україна

Ось уже 78 днів в Україні гримить війна. Вся країна із завмиранням серця стежить за стійким опором бійців-азовців у оточеному ворогами Маріуполі. У найважчих умовах наші воїни продовжують бити рашистів. З початку війни захисники Маріуполя знищили близько шести тисяч російських загарбників та понад 100 одиниць бронетехніки. Про це заявив заступник командира полку Азов, капітан Святослав Паламарь ("Калина") під час військової панелі Київського безпекового форуму.

"Нашим гарнізонам вдалося знищити близько шести тисяч одиниць ворожої сили, зокрема одного генерала. Це близько 78 танків. Це понад 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звичайно, багато непідтверджених даних, на які ми не спиратимемося", - сказав він.

Паламар наголосив, що на штурм Маріуполя ворог покинув свої елітні підрозділи.

"Це 150 дивізія, це 68 танковий полк. Це 83 бригади ВДВ. Це 346 бригада ГРУ, спецназ. Це 22 бригада спецназ ГРУ. Це 9 полк морської піхоти ДНР. Це 810-а бригада чорноморського флоту. Це 155 Тихоокеанська бригада. І це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці Вагнера та інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу", - сказав він.

Заступник командира полку Азов зазначив, що ворог переважав у кількості озброєння та кількості піхоти.

Це угруповання налічувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаки як тактичної, так і стратегічної авіації.. І безліч артилерії, засобів РСЗВ. А також величезна кількість ракет була випущена за нас за весь цей період", - підкреслив він.

Водночас Святослав Паламар наголосив, що оборона Азовсталі, яку намагаються штурмувати російські війська, продовжується.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не припиняє спроб врятувати з Маріуполя та заводу Азовсталь усіх людей.