Бої за Соледар: за добу 85 обстрілів та 8 бойових зіткнень

13:04 26 січня Київ, Україна





Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий. Минулої доби, 25 січня, поблизу Соледара було 85 обстрілів і вісім бойових зіткнень. Усього минулої доби на Бахмутському напрямку було 199 ворожих обстрілів.Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

“Наші сили організовано вийшли звідти, зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони. Вийшли не хаотично, не було паніки, не було жодної втечі, масового взяття в полон, що хотів ворог і роздмухував у своїх телеграм-каналах. Там і зараз точаться жорсткі бої. За добу в районі Соледара було 85 обстрілів та 8 бойових зіткнень”, - сказав Череватий.

Спікер зазначив, що Бахмутський напрямок залишається найбільш гарячим. Жорстокі бої тривають у районі Соледара, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Благодатного, Бахмута, Кліщіївки.

"Наші сили оборони постійно тримають удар ворога, який намагається завдавати ударів з усіх видів артилерії, РСЗВ, авіації", - зазначив Череватий.

Спікер зазначив, що після виходу українських сил із Соледара лінія оборони вирівнялася. Він також додав, що тактика постійних атак та обстрілів із боку противника не змінилася.