Бої за Соледар: за добу 85 обстрілів та 8 бойових зіткнень

Минулої доби, 25 січня, поблизу Соледара було 85 обстрілів і вісім бойових зіткнень. Усього минулої доби на Бахмутському напрямку було 199 ворожих обстрілів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.
Спікер зазначив, що Бахмутський напрямок залишається найбільш гарячим. Жорстокі бої тривають у районі Соледара, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Благодатного, Бахмута, Кліщіївки.
Спікер зазначив, що після виходу українських сил із Соледара лінія оборони вирівнялася. Він також додав, що тактика постійних атак та обстрілів із боку противника не змінилася.
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