Бої під Бахмутом відтягнули сили росії, які могли б оборонятися в Запорізькій області - ISW

10:48 18 вересня Київ, Україна





Про це йдеться у щоденному звіті ISW.



Автори публікації нагадують, що рішення Генерального штабу ЗСУ не відступати з Бахмута, а потім боротися за його повернення, викликало критику деяких експертів.



Зокрема, ці експерти заявляли, що Бахмут не має великого стратегічного значення, і українські військові могли використати з більшою користю свої боєздатні підрозділи, які боролися у цьому районі.



Однак у повідомленні ISW йдеться, що "українські захисні та контрнаступальні операції в районі Бахмута, які проводилися з літа 2022 року, були добре реалізовані з оперативної точки зору і допомогли відволікти на себе великий обсяг російської бойової сили, який інакше міг бути використаний для зміцнення російської оборони на півдні України



За заявою ISW, зараз у районі Бахмута діють військові двох із чотирьох російських дивізій Повітряно-десантних військ, а з червня цього року на цьому напрямі було задіяно три з чотирьох окремих бригад ПДВ. Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що українське командування зробило правильний вибір, коли ухвалило рішення захищати Бахмут до останнього, а після його захоплення військовими росії проводити там контрнаступ.Про це йдеться у щоденному звіті ISW.Автори публікації нагадують, що рішення Генерального штабу ЗСУ не відступати з Бахмута, а потім боротися за його повернення, викликало критику деяких експертів.Зокрема, ці експерти заявляли, що Бахмут не має великого стратегічного значення, і українські військові могли використати з більшою користю свої боєздатні підрозділи, які боролися у цьому районі.Однак у повідомленні ISW йдеться, що "українські захисні та контрнаступальні операції в районі Бахмута, які проводилися з літа 2022 року, були добре реалізовані з оперативної точки зору і допомогли відволікти на себе великий обсяг російської бойової сили, який інакше міг бути використаний для зміцнення російської оборони на півдні УкраїниЗа заявою ISW, зараз у районі Бахмута діють військові двох із чотирьох російських дивізій Повітряно-десантних військ, а з червня цього року на цьому напрямі було задіяно три з чотирьох окремих бригад ПДВ.



"Це значне українське досягнення призвело до того, що росія не змогла створити значний мобільний оперативний резерв ПДВ, який могли направити для відбиття основного контрнаступального удару України в Запоріжжі", - вважають експерти ISW.