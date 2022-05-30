Бої на сході загострилися
16:49 30 травня Київ, Україна
Бої на сході досягли максимальної інтенсивності.
За словами Мотузяника, російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з Ростовської області до ТОТ АР Крим та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.
"Для цього російське командування задіяло всі сили і робить спроби оточити наші війська у Донецькій та Луганській областях. Бої досягли максимальної інтенсивності, російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї смуги зіткнення і намагаються бити артилерією вглиб нашої оборони. Одночасно проводиться штурм на кількох напрямках. Найзапекліші бої йдуть на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямах" - Мотузяник.
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