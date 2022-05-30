Бої на сході загострилися

16:49 30 травня Київ, Україна

Бої на сході досягли максимальної інтенсивності.

За словами Мотузяника, російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з Ростовської області до ТОТ АР Крим та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.