Бої на Луганщині стали катастрофою для росіян - NYT

09:05 16 травня Київ, Україна

Втрати військ росії, які намагалися переправитися через Сіверський Донець у Луганській області, стали одними з наймасштабніших з початку війни. Вони породжують у рф відчуття катастрофи.



Про це повідомляє The New York Times.