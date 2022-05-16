Бої на Луганщині стали катастрофою для росіян - NYT

Втрати військ росії, які намагалися переправитися через Сіверський Донець у Луганській області, стали одними з наймасштабніших з початку війни. Вони породжують у рф відчуття катастрофи.
Про це повідомляє The New York Times.
Про це повідомляє The New York Times.
За оцінками, заснованими на відкритих джерелах, під час цієї провальної для росії операції було вбито та поранено понад 400 російських військових.
Видання зазначає, що 11 травня російське командування направило близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії на переправу через Сіверський Донець у районі Білогорівки Луганської області, щоб оточити українські сили поблизу Рубіжного.
Супутникові знімки показують, що українська артилерія розбила кілька російських понтонних мостів та знищила багато військ та техніки. Інститут вивчення війни зазначив, що було вбито або поранено 485 росіян і знищено понад 80 одиниць техніки.
Стає все очевиднішим, пише NYT, що усвідомлення катастрофи проривається в жорстко контрольований кремлем інформаційний простір. У тому числі й тому, що про провал росії на полі бою починають заявляти проросійські військові блогери. Деякі з них не стримувались у критиці некомпетентного, на їхню думку, керівництва.
Якщо оцінки втрат росії на Сіверському Дінці виявляться точними, це стане одним з наймасштабніших смертельних боїв за всю війну, зазначає видання. При цьому він нагадав про затоплення флагмана російського чорноморського флоту "москва".
Видання зазначає, що 11 травня російське командування направило близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії на переправу через Сіверський Донець у районі Білогорівки Луганської області, щоб оточити українські сили поблизу Рубіжного.
Супутникові знімки показують, що українська артилерія розбила кілька російських понтонних мостів та знищила багато військ та техніки. Інститут вивчення війни зазначив, що було вбито або поранено 485 росіян і знищено понад 80 одиниць техніки.
Стає все очевиднішим, пише NYT, що усвідомлення катастрофи проривається в жорстко контрольований кремлем інформаційний простір. У тому числі й тому, що про провал росії на полі бою починають заявляти проросійські військові блогери. Деякі з них не стримувались у критиці некомпетентного, на їхню думку, керівництва.
Якщо оцінки втрат росії на Сіверському Дінці виявляться точними, це стане одним з наймасштабніших смертельних боїв за всю війну, зазначає видання. При цьому він нагадав про затоплення флагмана російського чорноморського флоту "москва".
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