Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених - Подоляк

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк не виключає можливого обміну заарештованого за підозрою в колабораціонізмі та пособництві росії президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва на українських військових.
Про це Подоляк сказав в ефірі "Сьогодні".
Відповідаючи на запитання журналіста, чи Богуслаєв, який має російське громадянство, братиме участь в обміні полоненими, Подоляк провів аналогію з кумом російського президента Віктором Медведчуком.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи Богуслаєв, який має російське громадянство, братиме участь в обміні полоненими, Подоляк провів аналогію з кумом російського президента Віктором Медведчуком.
Тож виключати можливість обміну не треба, додав чиновник.
Що відомо
- 22 жовтня Служба безпеки України затримала В'ячеслава Богуслаєва, президента запорізького заводу "Мотор Січ", що спеціалізується на виробництві та ремонті авіаційних газотурбінних двигунів для гелікоптерів та літаків. Його звинувачують у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.
- Шевченківський районний суд Києва взяв на 60 діб під варту президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва, затриманого за підозрою у колабораціонізмі та допомозі державі-агресору.
- Шевченківський райсуд Києва вирішив обрати Богуслаєву запобіжний захід у закритому режимі. Клопотання про це подали прокурори, пояснюючи необхідність тим, що під час судового засідання обговорюватимуться оборонні замовлення, розголошення інформації про які в умовах війни може зашкодити країні.
- Журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" з'ясували, що Богуслаєв отримав громадянство російської федерації ще в 2000 році. При цьому з часу набуття громадянства росії Богуслаєв не тільки був керівником корпорації "Мотор Січ", а й був довіреною особою кандидата в президенти України Віктора Януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль.
- Крім того, як народний депутат Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони. Обіймаючи зазначені посади, В'ячеслав Богуслаєв мав доступ до державної таємниці.
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