Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених - Подоляк

12:13 25 жовтня Київ, Україна

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк не виключає можливого обміну заарештованого за підозрою в колабораціонізмі та пособництві росії президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва на українських військових.

Про це Подоляк сказав в ефірі "Сьогодні".



Відповідаючи на запитання журналіста, чи Богуслаєв, який має російське громадянство, братиме участь в обміні полоненими, Подоляк провів аналогію з кумом російського президента Віктором Медведчуком.

"Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку нагоду, щоб звільнити своїх хлопців", - сказав Подоляк.

Тож виключати можливість обміну не треба, додав чиновник.

"Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України. Реальних, а не цих ось фіктивних ряджених червоних директорів. Ці суб'єкти також можуть потрапити до списку на обмін", - сказав Подоляк.

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