Богдан впевнений, що за умови виконання Мінських угод в Україні почнеться громадянська війна

12:52 23 листопада Київ, Україна

Андрій Богдан в інтерв'ю Ксенії Собчак заявив, що зміни КУ щодо окупованої Росією території Донбасу можуть призвести до громадянської війни.



"Внести зміни до Конституції України про особливий статус цих регіонів (окупованої РФ території Донбасу. - ред.), ось ця вимога реально нездійсненна", - сказав Богдан, нагадавши, що спроба внести такі зміни при президенті Порошенкові привела до кидка гранати і жертв біля Верховної Ради.



"Це неможливо, у нас почнеться громадянська війна", - додає ексглава ОП.



Він припустив, що Порошенко підписав Мінські угоди через наступ російських військ під Дебальцевим: "Напевно, він думав про тих хлопців, яких там вбивають".



Крім того, Богдан переконаний, що в переговорах у Мінську компроміс не досягається через перетворення даного майданчика в інструмент піару: "Ця група повинна закритися, зробити крок назад".