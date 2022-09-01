Бойові втрати живої сили ворога досягли вже 43 750 людей - Генштаб

Російські війська з 24 лютого до 15 серпня на фронті втратили понад 43 750 осіб.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Усього з початку вторгнення військ росії в Україну втрати ворога становлять (у дужках – дані за останню добу):
Усього з початку вторгнення військ росії в Україну втрати ворога становлять (у дужках – дані за останню добу):
- особового складу – близько 43 750 (+200),
- танків ‒ 1876 (+12) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) од.,
- артилерійських систем – 985 (+5) од.,
- РСЗВ – 261 од.,
- засобів ППО – 136 од.,
- літаків – 233 од.,
- вертольотів – 195 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 787 (+3),
- крилатих ракет - 187 од.,
- кораблів/катерів - 15 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 92 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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