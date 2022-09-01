Бойові втрати живої сили ворога досягли вже 43 750 людей - Генштаб

09:37 15 серпня Київ, Україна

Російські війська з 24 лютого до 15 серпня на фронті втратили понад 43 750 осіб.

 
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Усього з початку вторгнення військ росії в Україну втрати ворога становлять (у дужках – дані за останню добу):
  • особового складу – близько 43 750 (+200),
  • танків ‒ 1876 (+12) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) од.,
  • артилерійських систем – 985 (+5) од.,
  • РСЗВ – 261 од.,
  • засобів ППО – 136 од.,
  • літаків – 233 од.,
  • вертольотів – 195 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 787 (+3),
  • крилатих ракет - 187 од.,
  • кораблів/катерів - 15 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 92 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.