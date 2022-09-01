Бойові втрати окупантів на 9 серпня

09:48 09 серпня Київ, Україна

Українські військові ліквідували близько 42640 (+300 за добу) російських окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Бахмутському напрямках.

Знищено:



1817 (+6) танків

4076 (+6) бойових броньованих машин

964 (+4) артилерійські системи

261 (+0) реактивна система залпового вогню

133 (+1) засоби ППО

223 (+0) літаки

193 (+1) вертольоти

757 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня

185 (+3) крилатих ракет

15 (+0) кораблів/катерів

2998 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

87 (+1) одиниць спеціальної техніки