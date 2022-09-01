Бойові втрати окупантів на 9 серпня

Українські військові ліквідували близько 42640 (+300 за добу) російських окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Бахмутському напрямках.
Знищено:
1817 (+6) танків
4076 (+6) бойових броньованих машин
964 (+4) артилерійські системи
261 (+0) реактивна система залпового вогню
133 (+1) засоби ППО
223 (+0) літаки
193 (+1) вертольоти
757 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня
185 (+3) крилатих ракет
15 (+0) кораблів/катерів
2998 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
87 (+1) одиниць спеціальної техніки
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі