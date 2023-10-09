Бойові дії в Ізраїлі не вплинуть на допомогу Україні — представник Єврокомісії

19:57 09 жовтня Київ, Україна

Спікер Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль не вплине на підтримку України з боку ЄС. Допомога Україні залишається пріоритетом.



Мамер нагадав про виступ голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн 7 жовтня у Бордо.

"Ми підтримуватимемо український народ у конфлікті з росією стільки, скільки потрібно", - процитував її спікер ЄК.

Водночас представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано зазначив, що на завтрашній екстреній зустрічі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Ізраїлі і якою має бути відповідь Євросоюзу в цьому контексті.