Бойовики «Вагнера» причетні до злочинів в Україні

У Мінську були затримані бойовики - 33 людини, серед яких 32 громадянина Російської Федерації. Уряд Білорусі попросило Україну відстежити, чи було можливим участь бойовиків «Вагнера» в злочинах проти України. Про запит прес-служба написала в Facebook.
У четвер, 30 липня, відбулася зустріч тимчасово виконуючого обов'язки керівника посольства Петра Врублевського і міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макеєва.
На зустрічі також обговорили підготовку до проведення Третього форуму регіонів України і Білорусі, який пройде в жовтні 2020 року в Гродно, і співпраця країн в інших сферах. Зокрема - поговорили про паливно-енергетичної галузі.
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