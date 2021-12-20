Бойовики «Вагнера» причетні до злочинів в Україні

19:25 30 липень Київ, Україна

У Мінську були затримані бойовики - 33 людини, серед яких 32 громадянина Російської Федерації. Уряд Білорусі попросило Україну відстежити, чи було можливим участь бойовиків «Вагнера» в злочинах проти України. Про запит прес-служба написала в Facebook.

У четвер, 30 липня, відбулася зустріч тимчасово виконуючого обов'язки керівника посольства Петра Врублевського і міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макеєва.

"Білоруська сторона поінформувала про ситуацію навколо затримання на території РБ російських бойовиків і звернулася до української сторони з приводу перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні", - відзначили в повідомленні.

На зустрічі також обговорили підготовку до проведення Третього форуму регіонів України і Білорусі, який пройде в жовтні 2020 року в Гродно, і співпраця країн в інших сферах. Зокрема - поговорили про паливно-енергетичної галузі.