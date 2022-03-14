Бойовики ОРДЛО порушують права дітей на освіту та свободу пересування

18:55 14 червня Київ, Україна

Окупаційна влада Російської Федерації обмежує переміщення неповнолітніх з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на підконтрольну уряду України територію, Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Прокурорами Департаменту щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, фактично єдиною можливістю в'їзду і виїзду на підконтрольну територію дітей, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки.

Таким чином, російські окупанти "обмежують права дітей на освіту", оскільки саме зараз йде вступна кампанія до вищих навчальних закладів України.

"Крім того, такі дії порушують ст. 50 IV Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - відзначили в Офісі Генпрокурора.

Заступник голови Офісу Генпрокурора Гюндуз Мамедов зазначив, що окупанти порушують права 60 тис. випускників 9 та 11 класів з ОРДЛО.