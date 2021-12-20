Бойовики на Донбасі видали понад 100 тисяч книг з історії про зв'язок регіону з Росією

Бойовики в окупованих частинах Донецької та Луганської областей випустили 109 тисяч книг з історії для молоді, в яких нав'язуються ідеї "русского мира".
Про це повідомила омбудсмен із прав людини Людмила Денисова.
Тисячі книг бойовики видали, бо не мали матеріальної бази для викладання курсу історії Донбасу, який з'явився у навчальних закладах після захоплення ними влади у 2014-му.
Надруковано 100 тис. книг “Історія Донбасу: від давнини до сучасності” та 9 тис. екземплярів “Історія Великої Вітчизняної війни. Частина 1”, які мають отримати школи та профтехустанови, а навчатимуться за ними школярі з 5-го по 11-й клас.
За словами Денисової, незважаючи на присутність історичних фактів, у книгах нав'язують ідею невіддільності окупованого Донбасу від так званого "русского мира" та знищують за їхньою допомогою національну ідентичність дітей, змушених жити в окупації. Омбудсмен звернулася до Офісу Генерального прокурора, адже прискорення незаконної інтеграції молоді бойовиками викликає у неї занепокоєння.
Підконтрольні бойовикам медіа повідомляють, що наступного року в ОРДЛО очікують на велику партію підручників для освітніх закладів із Росії.
Нагадаємо, що Офіс Генпрокурора зафіксував понад 20 тисяч військових злочинів та злочинів проти людяності, які вчинили окупаційні адміністрації в Криму та ОРДЛО. Серед них вбивства, насильницькі викрадення та переміщення людей, вилучення державного та приватного майна, мілітаризація дітей, примусовий незаконний призов до Збройних сил РФ, знищення культурних цінностей та порушення екологічних норм.
Правозахисники не вперше кажуть, що Україні потрібні стратегічні рішення щодо захисту дітей на окупованих територіях.
Про це повідомила омбудсмен із прав людини Людмила Денисова.
Тисячі книг бойовики видали, бо не мали матеріальної бази для викладання курсу історії Донбасу, який з'явився у навчальних закладах після захоплення ними влади у 2014-му.
Надруковано 100 тис. книг “Історія Донбасу: від давнини до сучасності” та 9 тис. екземплярів “Історія Великої Вітчизняної війни. Частина 1”, які мають отримати школи та профтехустанови, а навчатимуться за ними школярі з 5-го по 11-й клас.
За словами Денисової, незважаючи на присутність історичних фактів, у книгах нав'язують ідею невіддільності окупованого Донбасу від так званого "русского мира" та знищують за їхньою допомогою національну ідентичність дітей, змушених жити в окупації. Омбудсмен звернулася до Офісу Генерального прокурора, адже прискорення незаконної інтеграції молоді бойовиками викликає у неї занепокоєння.
Підконтрольні бойовикам медіа повідомляють, що наступного року в ОРДЛО очікують на велику партію підручників для освітніх закладів із Росії.
Нагадаємо, що Офіс Генпрокурора зафіксував понад 20 тисяч військових злочинів та злочинів проти людяності, які вчинили окупаційні адміністрації в Криму та ОРДЛО. Серед них вбивства, насильницькі викрадення та переміщення людей, вилучення державного та приватного майна, мілітаризація дітей, примусовий незаконний призов до Збройних сил РФ, знищення культурних цінностей та порушення екологічних норм.
Правозахисники не вперше кажуть, що Україні потрібні стратегічні рішення щодо захисту дітей на окупованих територіях.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі