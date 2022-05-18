Бойовиків та ворожого агента засудили до реальних термінів

"Служба безпеки ідентифікувала двох високопосадовців окупаційних угруповань рф, які причетні до підриву гідротехнічних споруд на Північнокримському каналі. Наразі вирішується питання про оголошення зловмисників у міжнародний розшук", - Артем Дехтяренко.