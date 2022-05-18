Бойовиків та ворожого агента засудили до реальних термінів

Реальні терміни в'язниці світять проросійським бойовикам та ворожому агенту, повідомляє служба безпеки.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
У Луганській області за матеріалами СБУ до ув'язнення засуджено двох бойовиків так званої "ЛНР", яких захопили в полон у березні 2022 року. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі до 8 і 10 років відповідно.
На Рівненщині, за матеріалами спецслужби, до 13 років позбавлення волі засуджено російського агента, який збирав розвіддані з дислокації українських військ, техніки та руху вантажних локомотивів через станцію Рівного. Агента було затримано на спробі передачі окупантам секретних даних.
Крім цього, повідомляється про підозри двом російським військовим, причетним до підриву гідротехнічних споруд на Північнокримському каналі.
У Луганській області за матеріалами СБУ до ув'язнення засуджено двох бойовиків так званої "ЛНР", яких захопили в полон у березні 2022 року. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі до 8 і 10 років відповідно.
На Рівненщині, за матеріалами спецслужби, до 13 років позбавлення волі засуджено російського агента, який збирав розвіддані з дислокації українських військ, техніки та руху вантажних локомотивів через станцію Рівного. Агента було затримано на спробі передачі окупантам секретних даних.
Крім цього, повідомляється про підозри двом російським військовим, причетним до підриву гідротехнічних споруд на Північнокримському каналі.
Йдеться про заступника командувача чорноморського флоту рф з матеріально - технічного забезпечення, генерал - майора Михайла Яснікова і командира 11 окремої інженерної бригади, полковника Дмитра Маркова.
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