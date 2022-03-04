Boeing надасть Україні екстрену гуманітарну допомогу на $2 мільйони

09:25 04 березень Київ, Україна

Компанія Boeing направить громадянам України екстрену гуманітарну допомогу на 2 мільйони доларів.

Відзначено, що $1 млн буде направлено CARE для допомоги у роздачі продуктів харчування, води, гігієнічних приладів.



Про це йдеться у прес-релізі компанії.



"Конфлікт, що розгортається в Україні, веде до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів для підтримки українського народу", - йдеться у повідомленні.

Boeing також компенсуватиме всі внески співробітників на підтримку гуманітарної допомоги Україні в рамках благодійної програми компанії. Компанія Boeing направить громадянам України екстрену гуманітарну допомогу на 2 мільйони доларів.



Відзначено, що $1 млн буде направлено CARE для допомоги у роздачі продуктів харчування, води, гігієнічних приладів.



Про це йдеться у прес-релізі компанії.



"Конфлікт, що розгортається в Україні, веде до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів для підтримки українського народу", - йдеться у повідомленні.

Boeing також компенсуватиме всі внески співробітників на підтримку гуманітарної допомоги Україні в рамках благодійної програми компанії.