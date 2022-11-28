Boeing планує надати Україні невеликі високоточні бомби

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing про постачання Україні дешевих невеликих високоточних бомб, які зможуть завдавати ударів далеко в тилу російських військ на відстань до 150 км. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що запропонована система Boeing під назвою "Бомба малого діаметра наземного базування" (GLSDB) може бути поставлена вже навесні 2023 року. GLSDB поєднує у собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
Як пише видання, хоча США відхилили запит на передачу ракети ATACMS дальністю 297 км, дальність дії GLSDB - 150 км, що дозволило б Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними в тилу росіян.
GLSDB виробляється спільно компаніями SAAB AB та Boeing і знаходиться у розробці з 2019 року.
Згідно з пропозицією компанії Boeing, Європейському командуванню Збройних сил США (EUCOM), яке здійснює нагляд за озброєннями, що прямують в Україну, основні компоненти GLSDB надходитимуть із наявних американських складів.
За інформацією Reuters, ракетний двигун М26 є відносно доступним, а GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів за штуку, що робить GLSDB недорогою, а її основні компоненти - легкодоступними.
GLSDB управляється за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди, може використовуватися за будь-яких погодних умов та може застосовуватись проти броньованої техніки. GBU-39, яка функціонуватиме як боєголовка GLSDB, має невеликі складені крила, які дозволяють їй досягати мети на відстані більше 100 км, якщо її випустити з літака, і вражати цілі діаметром до 90 см.
Декілька одиниць GLSDB вже виготовлено, водночас існує багато логістичних перешкод для офіційних закупівель.
Як зазначає видання, план Боїнга вимагає відмови від розкриття ціни, що звільняє підрядника від поглибленої перевірки, яка гарантує Пентагону найкращу можливу пропозицію. Будь-яка домовленість також вимагатиме щонайменше шести постачальників прискорити постачання своїх деталей та послуг для швидкого виробництва зброї.
Зазначається, що запропонована система Boeing під назвою "Бомба малого діаметра наземного базування" (GLSDB) може бути поставлена вже навесні 2023 року. GLSDB поєднує у собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
Як пише видання, хоча США відхилили запит на передачу ракети ATACMS дальністю 297 км, дальність дії GLSDB - 150 км, що дозволило б Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними в тилу росіян.
GLSDB виробляється спільно компаніями SAAB AB та Boeing і знаходиться у розробці з 2019 року.
Згідно з пропозицією компанії Boeing, Європейському командуванню Збройних сил США (EUCOM), яке здійснює нагляд за озброєннями, що прямують в Україну, основні компоненти GLSDB надходитимуть із наявних американських складів.
За інформацією Reuters, ракетний двигун М26 є відносно доступним, а GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів за штуку, що робить GLSDB недорогою, а її основні компоненти - легкодоступними.
GLSDB управляється за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди, може використовуватися за будь-яких погодних умов та може застосовуватись проти броньованої техніки. GBU-39, яка функціонуватиме як боєголовка GLSDB, має невеликі складені крила, які дозволяють їй досягати мети на відстані більше 100 км, якщо її випустити з літака, і вражати цілі діаметром до 90 см.
Декілька одиниць GLSDB вже виготовлено, водночас існує багато логістичних перешкод для офіційних закупівель.
Як зазначає видання, план Боїнга вимагає відмови від розкриття ціни, що звільняє підрядника від поглибленої перевірки, яка гарантує Пентагону найкращу можливу пропозицію. Будь-яка домовленість також вимагатиме щонайменше шести постачальників прискорити постачання своїх деталей та послуг для швидкого виробництва зброї.
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