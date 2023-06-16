БМП Bradley та снаряди: Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України

06:44 14 червня Київ, Україна

Пентагон повідомив про виділення нового пакету військової допомоги Україні, до якого увійдуть бронемашини Bradley та Stryker, артилерійські снаряди, а також боєприпаси для HIMARS, протитанкових комплексів та систем протиповітряної оборони.

"Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Цей дозвіл є сороковим вилученням обладнання адміністрації Байдена із запасів Міноборони для України із серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що пакет містить "ключові можливості для допомоги зусиллям України щодо повернення своєї суверенної території" та підтримки українських сил протиповітряної оборони. До нього також увійдуть артилерійські та протитанкові системи та боєприпаси на загальну суму до 325 мільйонів доларів.



Зокрема, пакет містить:

додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

зенітні комплекси "Стінгер";

додаткові набої для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

протитанкові системи Javelin;

важкі протитанкові керовані ракети з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси АТ-4;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

вибухові боєприпаси для подолання перешкод;

засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;

запасні частини та інше польове обладнання.