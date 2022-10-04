Bloomberg повідомив складності транспортування ядерної зброї в рф

13:54 04 жовтня Київ, Україна

Малопотужна тактична ядерна зброя замкнута на десяти складах у різних частинах росії. Її транспортування займає від кількох годин до кількох діб.



Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.



Американські та європейські чиновники заявляють, що наразі немає жодних ознак підготовки до ядерного удару. Кремль на тлі втрати своїх позицій через український контрнаступ знову намагається натякнути на можливе застосування ядерного озброєння.



Погрози є частиною масштабної спроби кремля залякати США та Європу, щоб припинити підтримку України та змусити Київ розпочати переговори на умовах москви.



У росії ще з часів Холодної війни зберігається близько 1900 одиниць такої техніки, а також ракети та літаки, необхідні для її запуску.



Зазначимо, що італійська газета La Repubblica поширила інформацію щодо руху російського підводного човна Білгород, який підхопили інші світові медіа. Видання заявило, що "путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння".



Медіа стверджувало, що місія підводного човна Білгород, поміченого в арктичних водах, вперше в історії може випробувати атомну торпеду Посейдон.



У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що станом на понеділок, 3 жовтня, такої інформації на сайті НАТО не було оприлюднено. Там зазначили, що подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм росії.