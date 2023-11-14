Блокування кордону: переговори безрезультатні, перевізники Польщі продовжують тиск

18:10 14 листопада Київ, Україна

Згідно з заявою представника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, переговори між Україною та Польщею не привели до результатів, і польські перевізники продовжують блокувати три основні напрями кордону.



Пункти пропуску "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руська" зіткнулися із труднощами щодо пропуску вантажівок, а також помітне скупчення вантажівок поблизу пункту пропуску "Шегині".



Демченко зазначив, що на кордоні у напрямку "Ягодин" спостерігається найбільша кількість вантажівок, приблизно 1300, а також по 500 вантажних автомобілів у напрямках "Краковець" та "Рава-Руська".



Польські перевізники діють так, що пропускають лише кілька вантажівок на годину, що викликає значні затримки та створює величезні черги.



Представник ДПСУ також наголосив, що українські прикордонники посилили свою роботу у напрямку "Шегині" через збільшення потоку автомобілів.