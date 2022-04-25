Поблизу Херсонщини ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Facebook.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти обмежують права та свободи.

Зокрема, свободу пересування – населені пункти, які готуються до проведення псевдореферендумів, закриті для в'їзду та виїзду.

"На Миколаївщині та Херсонській області противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій", - йдеться у повідомленні.

За даними командування, відзначено посилення розвідувальної активності у бік адмінкордону Миколаївської області.

ЗСУ зірвали спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога.

"Зазнавши втрат до 50% складу ДРГ, рашисти відступили. Водночас нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінкордону з Херсонщиною", - повідомив він.

Там додали, що втрати окупантів становлять 73 особи та сім одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.