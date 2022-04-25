Поблизу Херсонщини ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів

На Миколаївщині Сили оборони забезпечили контроль над територіями в районі 5 населених пунктів поблизу адміністративного кордону з Херсонською областю.
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Facebook.
На тимчасово зайнятих територіях України окупанти обмежують права та свободи.
Зокрема, свободу пересування – населені пункти, які готуються до проведення псевдореферендумів, закриті для в'їзду та виїзду.
За даними командування, відзначено посилення розвідувальної активності у бік адмінкордону Миколаївської області.
ЗСУ зірвали спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Там додали, що втрати окупантів становлять 73 особи та сім одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі