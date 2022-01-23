Блінкен: звільнення Коболєва завдало шкоди міжнародному іміджу України

Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю одній з українських передач акцентував увагу на тому, що зміна керівника НАК "Нафтогаз України" в обхід Наглядової ради компанії може зіграти злий жарт з Україною в майбутньому.
"Насправді це поганий сигнал і потенційна шкода міжнародному іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і, сподіваюся, буде рухатися вперед в частині корпоративного управління "Нафтогазом" і іншими державними компаніями, щоб таке управління було прозорим, незалежним і служило інтересам українців", - заявив держсекретар.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
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