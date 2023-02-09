Блінкен прокоментував перспективу передачі літаків Україні

11:59 09 лютого Київ, Україна

Про процес надання зброї Україні держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що йдеться про процес, що "розвивається".



Про це повідомляє Голос Америки.

"Ми продовжуватимемо у тісній співпраці з українцями та партнерами робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні і що може бути найбільш ефективним сьогодні", - сказав Блінкен.



За словами держсекретаря, військова допомога Україні під час війни змінювалася відповідно до того, як змінювався характер агресії росії.