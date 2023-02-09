Блінкен прокоментував перспективу передачі літаків Україні
11:59 09 лютого Київ, Україна
Про процес надання зброї Україні держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що йдеться про процес, що "розвивається".
Про це повідомляє Голос Америки.
"Ми продовжуватимемо у тісній співпраці з українцями та партнерами робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні і що може бути найбільш ефективним сьогодні", - сказав Блінкен.
За словами держсекретаря, військова допомога Україні під час війни змінювалася відповідно до того, як змінювався характер агресії росії.
"Так само змінювалася і наша підтримка, ми завжди хотіли переконатися, що Україна має у своїх руках обладнання, яке їй знадобиться для захисту у цей момент. Не менш важливим є вміння українців ефективно його використати. І це вимагає, у деяких випадках, серйозної підготовки. І, нарешті, все це потрібно поєднати в єдину цілісну стратегію", - сказав Блінкен.
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