Блінкен прилітає в Україну вночі - робоча частина візиту почнеться завтра

12:30 05 травень Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетить сьогодні до столиці ближче до опівночі, тому офіційна частина його візиту розпочнеться 6 травня із зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на наявну в розпорядженні видання програму візиту.



Повідомляється, що перша зустріч головного американського дипломата, намічена на 9.30 ранку, - з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Після півгодинних переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України під час російської агресії.



Попрощавшись о 10.10 з Д.Кулебою, Е.Блінкен вирушить на зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, намічену на 10.35.



Зустріч з президентом Володимиром Зеленським планується на 11.30 і триватиме близько години. За інформацією видання, в цей час вишукується можливість і для спілкування Блінкена із Зеленським тет-а-тет. Їхня спільна пресконференція запланована на 12.40.



Намічений на 14.15 круглий стіл з представниками українського громадянського суспільства пройде у віртуальному режимі. Так само як і зустріч о 15.15 зі співробітниками посольства США в Україні.



Після запланованих на 15.50 інтерв'ю представникам ЗМІ держсекретар Блінкен вирушить в аеропорт.