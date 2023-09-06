Блінкен привітав українців із Днем Незалежності

"Разом з вами ми відзначаємо понад три десятиліття існування незалежної країни, а також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів та дочок, які віддали свої життя, захищаючи вашу країну. Ми стоїмо поряд з вами у боротьбі за вашу улюблену країну", – сказав він.