Блінкен привітав українців із Днем Незалежності

10:27 24 серпня Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав українців із Днем Незалежності та пообіцяв, що США стоятимуть поряд з Україною та робитимуть все, щоб вона мала все необхідне для самозахисту, відновлення та процвітання.

Про це йдеться у заяві Держдепу США.

За словами Блінкена, 24 серпня – це свідчення незалежності, суверенітету та демократії України, день гордості за її силу та стійкість, а також день вшанування української спадщини та культури.
"Разом з вами ми відзначаємо понад три десятиліття існування незалежної країни, а також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів та дочок, які віддали свої життя, захищаючи вашу країну. Ми стоїмо поряд з вами у боротьбі за вашу улюблену країну", – сказав він.
Держсекретар також зазначив, що сьогодні також виповнюється півтора року з того часу, як кремль розпочав своє "брутальне, повномасштабне вторгнення в Україну".
"18 місяців безглуздої агресії, яка спричинила смерть і руйнування по всій Україні", - сказав Блінкен.
Він зазначив, що "саме завдяки" стійкості її народу Україна переможе, а росія "заплатить високу ціну за те, що вона зробила".
"США і далі стоятимуть поряд з вами і працюватимуть з нашими союзниками та партнерами над тим, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, відновлення та процвітання", – запевнив Блінкен.