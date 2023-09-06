Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав українців із Днем Незалежності та пообіцяв, що США стоятимуть поряд з Україною та робитимуть все, щоб вона мала все необхідне для самозахисту, відновлення та процвітання.
Про це йдеться у заяві Держдепу США.
За словами Блінкена, 24 серпня – це свідчення незалежності, суверенітету та демократії України, день гордості за її силу та стійкість, а також день вшанування української спадщини та культури.
Держсекретар також зазначив, що сьогодні також виповнюється півтора року з того часу, як кремль розпочав своє "брутальне, повномасштабне вторгнення в Україну".
Він зазначив, що "саме завдяки" стійкості її народу Україна переможе, а росія "заплатить високу ціну за те, що вона зробила".
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