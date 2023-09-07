Блінкен оголосив про виділення понад $1 млрд допомоги Україні

"Ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом понад 1 мільярд доларів. Він містить 665 мільйонів доларів для громадянської безпеки. Загалом, ми передали її більш ніж на 43 мільярди доларів, з початку російської агресії. З минулого року, з моменту, як я тут був рік тому, українські сили повернули понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові засоби, які суттєво посилять протиповітряну оборону зокрема", - сказав Ентоні Блінкен.