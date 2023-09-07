Блінкен оголосив про виділення понад $1 млрд допомоги Україні
06:59 07 вересня Київ, Україна
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про надання нового пакету допомоги Україні бюджетом 1 мільярд доларів.
Про це Ентоні Блінкен заявив на пресконференції із главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.
"Ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом понад 1 мільярд доларів. Він містить 665 мільйонів доларів для громадянської безпеки. Загалом, ми передали її більш ніж на 43 мільярди доларів, з початку російської агресії. З минулого року, з моменту, як я тут був рік тому, українські сили повернули понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові засоби, які суттєво посилять протиповітряну оборону зокрема", - сказав Ентоні Блінкен.
За його словами, ця допомога також охоплює додаткові 175 мільйонів доларів, що надасть значну підтримку українській протиповітряній обороні, яка є критично необхідною.
"Ще 100 мільйонів доларів США підуть на підтримку довгострокових військових потреб України, 300 мільйонів доларів США на підтримку правоохоронних органів, відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях",
- сказав держсекретар США.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі