Блінкен назвав переговори з українським керівництвом - продуктивними

10:29 07 травень Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав переговори з керівництвом України продуктивними і запевнив у рішучості США перед обличчям російської агресії.

Оцінку переговорів з керівництвом країни він дав в Twitter.

"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом Зеленським і всіма тими, з ким я зустрічався. Сполучені Штати сповнені рішучості перед обличчям російської агресії і в своїй підтримці реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України", - написав глава Держдепу.

Також він зазначив, що США можуть надати додаткову військову допомогу Україні.

"Ми розглядаємо, яка додаткова допомога, крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, включаючи спорядження, була б корисна Україні прямо зараз. Це розглядається дуже активно", - сказав він.