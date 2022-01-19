Блінкен напередодні візиту в Україну обговорив її з Боррелем

17:33 04 травень Київ, Україна

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Джозеп Боррель зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном в Лондоні в кулуарах міністерського саміту G7.

Напередодні візиту Блінкена в Україну сторони обговорили відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму та на кордоні з Україною, повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

"Вони також обговорили відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму та на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Афганістані на тлі рішення США про виведення військ, а також відносини з Китаєм. Також повідомляється, що подальше обговорення двосторонніх відносин очікується на саміті ЄС-США в Брюсселі, який пройде в червні.



Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що Адміністрація Президента США Джо Байдена хотіла б налагодити стабільні відносини з Росією. І готова піти на це, якщо Москва буде дотримуватися такого ж курсу.



Відзначимо, згідно з планом візиту Блінкена в Україну, він проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і іншими представниками влади.