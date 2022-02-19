Блінкен і Лавров зустрілися в переддень зустрічі президентів США і Росії

У середу відбулася зустріч Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова. Міністри прибули до столиці Ісландії Рейк'явік. Незважаючи на обговорення важливих питань для США і Росії, всі розуміли, що саміт необхідний для підготовки "ґрунту" перед зустріччю Володимира Путіна і Джозефа Байдена.
Напруга між державами, яка посилилася останнім часом, схожа з напругою під час Карибської кризи, коли СРСР розмістив ядерні ракети на Кубі. Ні у кого не виникає сумнівів, що йде «Холодна війна 2.0». Тому зустріч двох лідерів повинна проходити в мирному ключі щодо стабілізації відносин між двома країнами. І мова не йде навіть про поліпшення відносин, а саме про стабілізацію, "гру за правилами". США планують досягти домовленостей і розвитку подій, як це відбувалося після виведення ракет СРСР з Куби.
Деякі політичні експерти вважають, що і у Путіна, і у Байдена завідомо неправдиві очікування від зустрічі.
Проаналізувавши діалог саміту Блінкена і Лаврова, стає зрозуміло, що дипломати готові обговорювати проблеми третіх країн, проте відносини між Росією і США залишаються і, ймовірно, ще довго залишаться на критично низькому рівні.
Проаналізувавши діалог саміту Блінкена і Лаврова, стає зрозуміло, що дипломати готові обговорювати проблеми третіх країн, проте відносини між Росією і США залишаються і, ймовірно, ще довго залишаться на критично низькому рівні.
Про це свідчать недвозначні погрози з боку Блінкена і Лаврова. "Якщо ж Росія буде діяти проти нас і наших партнерів агресивно, ми будемо змушені відповісти", - сказав держсекретар США.
Втім, тон саміту пройшов досить в "теплому" ключі, що ще раз підтверджує бажання скинути градус напруження перед зустріччю Путіна і Байдена.
Втім, тон саміту пройшов досить в "теплому" ключі, що ще раз підтверджує бажання скинути градус напруження перед зустріччю Путіна і Байдена.
Однак, незважаючи на всі спроби дипломатів, его російського президента може все зіпсувати. У Західних країнах, особливо в США вже давно прийнято вважати Росію основною загрозою для безпеки всього світу. Найгірше, що Москва поводиться непередбачувано, у чому також спостерігається стабільність: хакерські атаки, диверсії на території країн НАТО, скупчення величезної кількості військ на кордоні з Україною, провокації на Близькому Сході і т.д. Це говорить про намір Путіна, щоб США почали ставитися до нього, як до рівного.
З іншого боку, Джо Байден хоче передбачуваної поведінки Кремля і "гри за правилами". Експерти припускають, що адміністрація президента США не ввела санкції проти компанії оператора Nord Stream 2 AG, якою управляє колишній товариш по службі Путіна Маттіас Варніг, тільки для укладення "великої" угоди між двома президентами.
Виходить, що від майбутньої зустрічі лідери очікують кожен свого. Путін - задоволення значущості Росії на світовій арені. Байден - стабілізації дій Росії. Тому зустріч президентів не повинна принести довгоочікуваної відлиги. Політологи вважають, що Москва не стане слухняним гравцем, а Вашингтон не визнає Путіна як рівного. Більш того, якщо діалог пройде успішно, то сторони будуть обмануті помилковими очікуваннями, що надалі може ще більше зіпсувати відносини між США і Росією.
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