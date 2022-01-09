Блінкен та Боррель обговорили наслідки агресії Росії проти України

10:28 09 січень Київ, Україна

Напередодні майбутніх переговорів з представниками Російської федерації з питання безпеки в Європі, проходить ретельна підготовка учасників переговорного процесу, заздалегідь обговорюються погляди сторін на всі питання та очікувані ситуації.. Вже було проведено бесіду Держдепу США із МЗС України, у якій пройшли узгодження позиції країн щодо Росії.

Як стало відомо, Держсекретар США Ентоні Блінкен та керівник Євросоюзу Жозеп Боррель у телефонній бесіді обговорили наслідки загроз РФ проти України.

Блінкен вказав на необхідність спільних дій щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Також він сказав, що "будь-яка подальша агресія Росії щодо України призведе до жорсткої відповіді".

У ході бесіди Блінкен і Боррель поділилися думкою щодо побудови внутрішніх та зовнішніх дипломатичних відносин після виставлених Росією пропозицій щодо договорів про безпеку в Європі.

Обидві сторони переговорів відзначили тривале партнерство США та ЄС та їхні спільні зусилля, спрямовані на збереження трансатлантичної безпеки та опір загрозам, що знову надходять.

Слід нагадати, що буквально напередодні Блінкен заявив про те, що Росія навмисно виставляє свідомо нездійсненні пропозиції, оскільки це один з її стратегічних маневрів.

Раніше агресивну політику РФ у телефонному режимі обговорили Блінкен та глава МЗС України Кулеба. Під час розмови Блінкен ще раз підтвердив повну підтримку та солідарність Альянсу з Україною.