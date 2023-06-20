Блінкен анонсував "новий потужний пакет допомоги США"

18:05 20 червня Київ, Україна





Про це Блінкен сказав у Лондоні на спільній прес-конференції із головою МЗС Великобританії Джеймсом Клеверлі напередодні міжнародної Конференції з питань відновлення України. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати продовжать виконувати зобов'язання щодо підтримки України. Він повідомив, що 21 червня оголосить "новий потужний пакет допомоги США".Про це Блінкен сказав у Лондоні на спільній прес-конференції із головою МЗС Великобританії Джеймсом Клеверлі напередодні міжнародної Конференції з питань відновлення України.

"Президент Байден з початку агресії Росії проти України говорив, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко віддані цьому. Ми продовжуватимемо виконувати це зобов'язання, включаючи новий потужний пакет допомоги США, який я зможу оголосити завтра (21 червня - ред.)", - наголосив Блінкен.

Як сказав на прес-конференції міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, цей тиждень присвячений тому, щоб заохотити приватний сектор до інвестування у відновлення України.

"Ми розуміємо, що це означає, що ми повинні продемонструвати, що ці інвестиції будуть ефективними та безпечними", - сказав Клеверлі.

За його словами, це означає, що Україна має бути застрахована від вторгнення.. Як тільки буде успішно відновлено українську територію, настане подальша інтеграція до євроатлантичних та європейських інституцій, зазначив Клеверлі.



Це також означає підтримку у проведенні реформ, що сприятиме інвестиціям в Україну. Однією з таких речей Клеверлі назвав дуже швидке перетворення збройних сил на дуже ефективну військову установу.

"І ми хочемо бачити ту ж жвавість та темп реформи їхніх державних установ", - додав міністр.

За словами Блінкена, у Лондоні на конференції з відновлення України представлено понад 50 країн.

“Не просто для того, щоб говорити про важливість відновлення України після цієї війни, а для того, щоб переконатися, що вона досягає успіху як демократія, і зробити конкретні кроки у цьому напрямку. Ось про що ці кілька днів", – пояснив Блінкен.

Він додав, що для майбутнього України як безпечної, суверенної, незалежної держави потрібні не лише забезпечення її безпеки, а й економіки, демократії та повної інтеграції до Європи.

"Це справді зворотні сторони українського успіху, яких ми допомагаємо досягти. І це саме те, що відбувається тут цього тижня, навіть коли ми задовольняємо потреби України у полі бою, коли вона продовжує захищати та відвойовувати території, захоплені в неї росією.. Ми будуємо армію на довгострокову перспективу, щоб вона була спроможна стримувати і, у разі потреби, захищати від майбутньої агресії", — сказав Блінкен.

За словами Блінкена, якщо Україна має намір залучати інвестиції, то не лише від уряду, не лише міжнародних фінансових інституцій, а й приватного сектору.