Блінкен анонсував "новий потужний пакет допомоги США"

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати продовжать виконувати зобов'язання щодо підтримки України. Він повідомив, що 21 червня оголосить "новий потужний пакет допомоги США".
Про це Блінкен сказав у Лондоні на спільній прес-конференції із головою МЗС Великобританії Джеймсом Клеверлі напередодні міжнародної Конференції з питань відновлення України.
Про це Блінкен сказав у Лондоні на спільній прес-конференції із головою МЗС Великобританії Джеймсом Клеверлі напередодні міжнародної Конференції з питань відновлення України.
Як сказав на прес-конференції міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, цей тиждень присвячений тому, щоб заохотити приватний сектор до інвестування у відновлення України.
За його словами, це означає, що Україна має бути застрахована від вторгнення.. Як тільки буде успішно відновлено українську територію, настане подальша інтеграція до євроатлантичних та європейських інституцій, зазначив Клеверлі.
Це також означає підтримку у проведенні реформ, що сприятиме інвестиціям в Україну. Однією з таких речей Клеверлі назвав дуже швидке перетворення збройних сил на дуже ефективну військову установу.
За словами Блінкена, у Лондоні на конференції з відновлення України представлено понад 50 країн.
Він додав, що для майбутнього України як безпечної, суверенної, незалежної держави потрібні не лише забезпечення її безпеки, а й економіки, демократії та повної інтеграції до Європи.
За словами Блінкена, якщо Україна має намір залучати інвестиції, то не лише від уряду, не лише міжнародних фінансових інституцій, а й приватного сектору.
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